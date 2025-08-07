

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2025 / 12:05 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bjørn Nachname(n): Gulden

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartnerin.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 161,75 EUR 19.086,50 EUR 161,80 EUR 68.117,80 EUR 161,85 EUR 80.439,45 EUR 161,90 EUR 73.826,40 EUR 161,95 EUR 80.813,05 EUR 162,00 EUR 179.658,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 161,92 EUR 501.941,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurter Wertpapierbörse - XETRA MIC: XETR





