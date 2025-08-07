Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kurz vor Mittag trotz US-Zollhammer klar im Plus. Nach einem wenig veränderten Start legten die Kurse rund eine Stunde nach Eröffnung stark zu. Händler erklären dies vor allem damit, dass der russische Präsident Putin einem Treffen mit US-Präsident Trump zugestimmt habe. Ein Treffen sei in Vorbereitung, hiess es dazu aus dem Kreml. Dies nährt die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Ukrainekriegs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
