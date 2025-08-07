Das Forschungsinstitut Solites feiert 20-jähriges Bestehen. Inhaltlich begann das Unternehmen mit großen Solarthermie-Anlagen für Wärmenetze. Heute steht die Versorgung von Wärmenetzen mit allen Möglichkeiten der erneuerbaren Energie im Fokus. Solites besteht seit 20 Jahren. Das Institut ist ein unabhängiges Forschungs-, Beratungs- und Transferunternehmen im Bereich thermische Energiesysteme im Steinbeis-Unternehmensverbund. Seit der Gründung im Jahr 2005 haben die Ingenieurinnen und Ingenieure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver