All for One Group SE stemmt sich gegen die Investitionszurückhaltung im Mittelstand: Im 9-Monatszeitraum stieg der Umsatz leicht auf 380,4 Mio. € (Vj. 378,8 Mio. €), getragen vom Cloud-Services-Trend (+5 % auf 110,7 Mio. €). Die wiederkehrenden Erlöse klettern auf 52 % des Gesamtumsatzes, während die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei 4,6 % liegt (Vj. 5,5 %). Im Q3 verbessert sich das non-IFRS-EBIT vor M&A-Effekten auf 3,5 Mio. € (+17 %), obwohl Kunden IT-Projekte verschieben. Die Transformation vom Resell- zu provisionsbasierten Cloud-Geschäft sorgt für Verschiebungen im Umsatz-Timing, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
