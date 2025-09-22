Die All for One Group SE (DE0005110001) führt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. In der Woche vom 15. bis 19. September erwarb das Unternehmen weitere 1.789 eigene Aktien. Der SAP-Dienstleister aus Filderstadt kaufte die Papiere zu durchschnittlich 45,30 Euro. Die täglichen Volumina schwankten zwischen 265 und 422 Aktien. Das zeigt einen bedächtigen Ansatz ohne größere Marktverzerrungen. Seit Programmstart am 7. Juli 2025 sammelte All for One bereits 26.047 eigene Aktien ein. Bei einem aktuellen Kursniveau um 45 Euro entspricht das einem Volumen von etwa 1,17 Millionen Euro. All for One ...Den vollständigen Artikel lesen ...
