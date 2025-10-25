Der SAP-Spezialist All for One Group (DE0005110001) hat ein Schuldscheindarlehen deutlich überzeichnet platziert. Statt der ursprünglich geplanten 30 Millionen Euro sammelte das Unternehmen aus Filderstadt 56,5 Millionen Euro ein. Die starke Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des IT-Dienstleisters. Breite Investorenbasis sichert Finanzierung: Die Landesbank Baden-Württemberg und die Landesbank Hessen-Thüringen arrangierten die Transaktion, die sowohl klassisch als auch über die digitale Plattform DEBTVISION vermarktet wurde. Insgesamt elf Investoren ...

