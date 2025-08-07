ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mittelfristig könne die Telekom wohl mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie und des freien Barmittelzuflusses um 5 bis 10 Prozent rechnen, etwa wegen geringerer US-Steuern oder auch wegen der deutschen Konjunkturprogramme./rob/ck/mis



