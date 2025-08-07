Die Aktien von Deutz haben am Donnerstag deutlich zugelegt und den höchsten Stand seit Sommer 2019 erreicht. Ausgelöst durch starke Quartalszahlen ging es in Spitze um 13 Prozent nach oben, wodurch der Maschinenbauer im laufenden Jahr weiterhin zu den Top-Performern im deutschen Small-Cap-Index SDAX gehört.Im zweiten Quartal steigerte Deutz den Umsatz um fast ein Viertel auf gut 518 Millionen Euro. Auch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) legte zu und stieg um rund 16 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
