Henkel hat im zweiten Quartal 2025 trotz eines verhaltenen Jahresstarts operativ deutlich an Fahrt gewonnen. Wie der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern am Donnerstag mitteilte, legte das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Quartal zu. Gleichzeitig konnte das Unternehmen die Profitabilität spürbar steigern. Konzernchef Carsten Knobel sprach von einer "sequentiellen Verbesserung" in beiden Sparten. Im Unternehmensbereich Consumer Brands sorgten höhere Absatzmengen und Preisanpassungen für ein leicht positives organisches Wachstum im zweiten Quartal. Auch das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies verzeichnete in der ersten Jahreshälfte ein organisches Umsatzplus von 1,2 Prozent.
