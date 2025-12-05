NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts schwächerer Verkaufszahlen und harter Konkurrenz senkte David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen fürs kommende Jahr. Der Konsumgüterkonzern dürfte seine Marge vorerst nicht weiter steigern können./rob/niw/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0006048432

