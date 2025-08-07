NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Nicholas Green hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die bestätigten Jahresziele hervor, nachdem der Industriekonzern mit seinen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Die gesamtwirtschaftliche Lage habe aber die Erholung der kurzzyklischen Sparte Digital Industries (DI) gebremst./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007236101
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007236101
© 2025 dpa-AFX-Analyser