Berlin - Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat sich anerkennend über die Social-Media-Aktivitäten von CSU-Chef Markus Söder geäußert. "Markus Söder ist der erste Politiker in Deutschland, der wirklich verstanden hat, wie sehr Politik auch Entertainment und Unterhaltung ist", sagte Lang dem "Spiegel".



"Das macht er wirklich gut. Er hat da eine Rolle für sich entdeckt und die Chance genutzt." Besonders schätzt Lang Söders Gabe zur Selbstironie. "Erkennbar Spaß zu haben und sich selbst nicht immer ganz ernst zu nehmen - das hilft oft, um eine gewisse Bürgernähe herzustellen", sagte Lang.



Gerade in Zeiten des grassierenden Rechtspopulismus sei es wichtig, wenn Politiker Nähe zu Bürgern zeigten. Lang teilt die von Söder immer wieder betonte These, dass man Social Media nicht den Populisten überlassen dürfe.



Allerdings sieht die frühere Grünen-Chefin auch Probleme bei Söders Social-Media-Aktivitäten. Erstens kenne er die Grenzen des Angemessenen oft nicht. Zweitens zahle Söder auch einen Preis dafür, dass er auf den Plattformen bisweilen freidrehe, die so erworbene Aura der Unernsthaftigkeit schade ihm, wenn es um die Frage geht, ob er für noch höhere Ämter berufen sei. "Er hat sich zur Kunstfigur gemacht, zieht Erfolge daraus, aber er schadet sich in gewisser Weise auch damit", so Lang.





