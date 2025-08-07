In der kommenden Saison tritt Lumenhaus als Premium-Partner des Bundesligaklubs Bayer 04 Leverkusen auf. Das Unternehmen will seine Markenpräsenz in Deutschland stärken. Die Lumenhaus GmbH aus Düsseldorf - ein Anbieter vernetzter Home-Energy-Lösungen mit Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen wird zur Saison 2025/26 offizieller Premium-Partner des Bundesliga-Spitzenklubs Bayer 04 Leverkusen. Die offizielle Partnerschaft wurde am 30. Juli 2025 in der Bayarena unterzeichnet und von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
