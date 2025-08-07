© Foto: Snowfield Photography - Snowfield PhotographyDer Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Halbjahr 2025 moderate Zuwächse verzeichnet, doch der Umsatz pro Kunde schwächelt. Anleger ergreifen nach den Zahlen die Flucht.Freenet hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 die Erwartungen knapp verfehlt. Die wichtigste Kennzahl, der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) im Mobilfunkbereich, sank im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent, was dazu führte, dass das Unternehmen seine Prognose für das gesamte Jahr kassierte: Statt eines stabilen ARPU wird nun ein moderater Rückgang erwartet. Dies folgt einem bereits beobachteten ARPU-Rückgang von 2 Prozent im ersten Quartal. Das Unternehmen begründet das vor allem mit der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE