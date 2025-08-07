Europa erlebt einen historischen Boom im Photovoltaik-Sektor. Angetrieben durch den European Green Deal und ambitionierte Klimaziele entstehen Solaranlagen in nie dagewesener Geschwindigkeit: 2024 wurden in der EU über 65 Gigawatt neue Photovoltaik-Leistung installiert - ein Rekordwert. Deutschland sticht als klarer Spitzenreiter hervor, allein 2024 sind beeindruckende 16 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung ans Netz gegangen - […]Europa erlebt einen historischen Boom im Photovoltaik-Sektor. Angetrieben durch den European Green Deal und ambitionierte Klimaziele entstehen Solaranlagen in nie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland