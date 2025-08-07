Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im Juli trotz der Turbulenzen um die US-Zölle stabil gezeigt. Die Arbeitslosenquote ist mit einem Wert von 2,7 Prozent unverändert geblieben. Auch bei den Anträgen auf Kurzarbeit hat sich die Zollsituation noch nicht stark bemerkbar gemacht. Das derzeitige Niveau der Arbeitslosigkeit entspreche in etwa dem langfristigen Mittelwert des Schweizer Arbeitsmarkts, sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
