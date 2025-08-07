London - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins nach einer knappen Entscheidung wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Bank of England (BoE) am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten dies überwiegend erwartet. Die Entscheidung fiel allerdings mit 5 zu 4 Stimmen im geldpolitischen Ausschuss knapp aus. «Dieses Abstimmungsverhalten unterfüttert unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
