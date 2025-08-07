Magdeburg - Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze soll als Spitzenkandidat der Union bei der Landtagswahl 2026 antreten. Wie die Partei am Donnerstag bekannt gab und damit entsprechende Berichte bestätigte, soll Schulze bei einem Wahlerfolg auf Ministerpräsident Reiner Haseloff folgen. Einen vorzeitigen Abtritt schließt der amtierende Regierungschef aber aus.



Das Ziel der Partei sei ganz klar, die Wahl zu gewinnen, sagte Schulze am Donnerstag in Magdeburg. Die Wahl der Spitzenkandidatur soll am 1. November bei einem kleinen Parteitag stattfinden. Ihm gehe es darum, "die richtigen Antworten" auf die Zukunftsaufgaben für das Land zu finden, so Schulze. Haseloff ergänzte, dass man einen Generationswechsel durchführen wolle. Schulze genieße sein Vertrauen. Man werde im Wahlkampf "geschlossen" dastehen, so Haseloff. Er bekräftigte zudem, dass sein designierter Nachfolger seine konsequente Ablehnung jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD teile.



Schulze ist seit 2021 CDU-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Wirtschaftsminister. Zuvor war der studierte Wirtschaftsingenieur von 2014 bis 2021 Mitglied des Europäischen Parlaments sowie ab 2016 erster Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt. In der CDU gilt der 46 Jahre alte Schulze als Hoffnungsträger, den Regierungskurs fortsetzen zu können und zugleich für eine Verjüngung an der Regierungsspitze zu sorgen.



Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und mittlerweile der dienstälteste amtierende Regierungschef Deutschlands. Der 71-Jährige führte das Land durch mehrere Koalitionen, zuletzt in einem Bündnis aus CDU, SPD und FDP.





