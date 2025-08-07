Auf eine Anfrage der AfD hat das Bundeswirtschaftsministerium das ZSW mit der Erfassung von Photovoltaik-Anlagen auf Seitenrandstreifen, Acker- und Grünland beauftragt. Es zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren der Flächenverbrauch stetig angestiegen ist. Aus der Antwort der Bundesregierung geht jedoch auch hervor, dass die Landwirtschaftsflächen insgesamt um mehr als 1,5 Millionen Hektar zwischen 1992 und 2023 zurückgegangen sind - größtenteils zugunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Die AfD-Bundestagsfraktion wandte sich mit einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung in dem sie mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland