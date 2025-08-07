Sensation bei Peloton: Die Aktie explodiert am Donnerstag um 19 Prozent. Grund: Das geschundene US-Unternehmen hat im Schlussquartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Doch Anleger sollten sich von dem zweistelligen Kursanstieg nicht blenden lassen: Hinter der aufpolierten Fassade lauert bereits die nächste schlechte Nachricht.Nach einer langen Durststrecke hat Peloton endlich wieder Zahlen geliefert, die Anlegerherzen höherschlagen lassen. Das Unternehmen hat die Prognosen der Wall Street ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär