Donald Trump sorgt weiterhin für kräftig Bewegung an den Aktienmärkten. Nachdem er am Mittwoch bereits mit Zöllen auf Chips gedroht hatte, bringt er die Intel-Aktie einen Tag später zusätzlich unter Druck. Er fordert nicht weniger als den Rücktritt des erst seit wenigen Monaten amtierenden Vorstandsvorsitzenden Lip-Bu Tan.Hintergrund ist ein Vorwurf des republikanischen Senators Tom Cotton, der dem Chip-Veteranen zu enge Verbindungen nach China unterstellt.Lip-Bu Tan, welcher erst seit März im Amt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
