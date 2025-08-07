Deutsche Telekom - "Taktgeber der Branche" rutschte um 5 Prozent ab.



Werbung







Die Deutsche Telekom wackelt trotz vermeintlich guter Ergebnisse. Was ist da los?



In den frühen Morgenstunden veröffentlichte die Telekom seine Quartalszahlen. Nun blicken wir die Reaktion der Börse und müssen feststellen, dass die Aktie nachgab. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Zahlen. Der Konzern konnte im ersten Halbjahr seinen globalen Umsatz um fast 4 Prozent steigern. Besonders stark konnte das EBITDA in den USA und der EU gesteigert werden, wo man um satte 6 Prozent und 6,7 Prozent zulegte. In Deutschland jedoch nur um 2,1 Prozent. Nichtsdestotrotz muss erwähnt werden, dass das EBITDA in Deutschland zum 35. Quartal in Folge gesteigert werden konnte - ein beeindruckender Rekord. Für Unternehmen wie die Deutsche Telekom ist auch der Netzausbau wichtig. Der Mobilfunk konnte erneut in den USA gut gesteigert werden, während der Ausbau in der EU etwas langsamer vorangeht. Als Ergebnis dieses Quartals wurden die Gewinnaussichten erhöht. Die Aktie schwächelt trotzdem, was erneut unterstreicht wie unvorhersehbar die Börse sein kann.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









