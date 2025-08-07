Satte 483 Prozent hat die IonQ-Aktie auf Sicht der letzten zwölf Monate zugelegt. Am Donnerstag muss der Hot Stock, der bei den Quantenaktien in der ersten Liga mitspielt jedoch einen Rücksetzer um gut drei Prozent verkraften. Grund: Die Quartalszahlen fielen schwächer als erwartet aus. DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger darauf reagieren sollten.IonQ hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Während der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
