PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Salzburg (pta000/07.08.2025/17:12 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Albert Schmidbauer 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                              Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   Biogena Group Invest AG 
b)      LEI                                    529900PBIL9QEPDLDJ16 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  ATBIOGENA005 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        3,0000                                  3.300 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        3,0000                                  3.300 
e)      Datum des Geschäfts                            07.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse 
        MIC                                    XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biogena Group Invest AG 
           Strubergasse 24 
           5020 Salzburg 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Klinglmair 
E-Mail:        investor-relations@biogena.com 
Website:       www.biogena-investors-club.com 
ISIN(s):       ATBIOGENA005 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754579520900 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 11:12 ET (15:12 GMT)

© 2025 Dow Jones News
