Jörg Steinbach, dem ehemaligen SPD-Wirtschaftsminister Brandenburgs, wird wie keinem anderen deutschen Politiker die Ansiedlung Teslas in Grünheide angerechnet. Nach seinem Abschied aus der Politik hat der 69-Jährige als Freiberufler bei der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle als Berater angeheuert - die wiederum als Tesla-nah gilt. Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, hat sich auch die Staatskanzlei in Potsdam in dem Fall eingeschaltet: "Über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
