© Foto: Dall-EDie US-Wirtschaft verlangsamt sich, so die Einschätzung von Research-Analysten der UBS, der größten Schweizer Bank. In einer neuen Analyse, die dem US-Wirtschaftsmagazin Fortune vorliegt, stellt das Finanzinstitut fest, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA deutlich langsamer wächst als in den beiden Vorjahren. Im ersten Halbjahr 2025 lag das Wachstum nur bei einer annualisierten Rate von 1,2? Prozent. Die UBS-Analyse verweist außerdem auf den verhaltenen Arbeitsmarktbericht von letzter Woche, der zeigte, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli lediglich um 73.000 Stellen zunahm - deutlich weniger als die von Dow Jones prognostizierten 100.000 Jobs. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE