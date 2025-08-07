EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: PUMA SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

PUMA SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.08.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten PUMA SE

PUMA WAY 1

91074 Herzogenaurach

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 07.08.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 148007926

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0





