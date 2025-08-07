Zürich - Im Nachmittagshandel hat sich der US-Dollar leicht verteuert. So legte der Greenback zum Franken auf 0,8081 zu, nach 0,8064 im Vormittagshandel. Der Euro fällt noch deutlicher auf 1,1625 US-Dollar im Vergleich zu 1,1678 am Mittag. Auch zum Franken gibt der Euro weiter nach und fällt mit 0,9394 wieder unter die Marke von 94 Rappen zurück, die er um die Mittagszeit mit 0,9417 noch klar verteidigen konnte. Der Franken ist laut Händlern vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
