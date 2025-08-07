© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA WireSeit China den Hahn für Seltene Erden zugedreht und künstlich verknappt hat, sucht die Industrie Auswege aus der Situation. Die Bank of America hat ihre Gewinnerwartungen für MP Materials deutlich angehoben, nachdem das Unternehmen kürzlich eine wegweisende Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen hat. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] Im Vorfeld der Quartalszahlen am Donnerstag erhöhte die Bank ihr Kursziel für MP-Aktien auf 78?US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Das vorherige Kursziel lag bei lediglich 42?US-Dollar. Die Aktien von MP haben sich mehr als verdoppelt, seit das …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE