Geopolitischer Gamechanger: Chinas Exportstopp befeuert US-Projekt - Ihr Hebel auf die Rohstoffwende!

Liebe Leserinnen und Leser,



hochspannende Investmentstorys beginnen nicht mit einer politischen Erklärung - sondern mit Staub an den Stiefeln und Geologen im Gelände. Während sich Regierungen und Industriekonzerne noch über Lieferketten und Abhängigkeiten streiten, ist Germanium Mining bereits einen entscheidenden Schritt weiter gegangen: vor Ort, im Herzen Nevadas, auf einem historischen Minengelände mit strategischer Brisanz.

Nur wenige Wochen nach der Übernahme hat das Unternehmen mit dieser News heute Fakten geschaffen. Ein erfahrenes Explorationsteam um den renommierten Geologen William "Bill" Feyerabend wurde nach Azure Ridge entsandt - einer ehemaligen Mine, die von US-Behörden bereits in den 1990er-Jahren als außergewöhnlich mineralisiert eingestuft wurde. Germanium, Gallium, Kupfer, Zink, Gold, Silber - genau jene Metalle, die heute plötzlich als kritisch, sicherheitsrelevant und geopolitisch brisant gelten.

Das Timing könnte kaum explosiver sein: Während China den Westen mit Exportbeschränkungen unter Druck setzt und Germanium von einem Nischenmetall zum Machtfaktor aufsteigt, beginnt Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) mit der systematischen Neuerschließung eines US-Projekts, das genau in diese Lücke stoßen könnte. Keine PowerPoint-Visionen, keine Jahre des Stillstands - sondern Geländeaufnahmen, Gesteinsproben und die Vorbereitung auf einen NI-43-101-konformen Neustart.

Das Projekt Azure Ridge ist dabei mehr als nur ein weiteres Explorationsprojekt. Es ist ein Symbol für die neue Rohstoffrealität: kritische Metalle auf US-Boden, in einer der bergbaufreundlichsten Regionen der Welt, mit politischem Rückenwind und historisch belegtem Potenzial. Was hier gerade anläuft, ist der erste Schritt einer Entwicklung, die weit über ein einzelnes Projekt hinausgeht - und genau deshalb lohnt es sich, jetzt genauer hinzusehen.

95 Prozent weniger: Der Moment, in dem der Markt aufwachte

Die Industrie ist entsetzt! Es beginnt nicht mit einer Explosion, sondern mit einem plötzlichen Schweigen. Lieferketten reißen, Einkaufsabteilungen schlagen Alarm, Vorstände tagen im Krisenmodus. China hat den Hahn zugedreht - und der Westen spürt, wie verletzlich seine technologische Basis wirklich ist. Im Zentrum dieses Schocks steht ein Metall, das kaum jemand kennt, das aber über Milliardenwerte entscheidet: Germanium.

Der Rohstoff, der alles zusammenhält

Germanium ist unsichtbar - und genau darin liegt seine Macht. Es steckt in Glasfasern, die unser Internet tragen. In Chips, die 5G, KI und Hochleistungsrechner antreiben. In Nachtsichtgeräten, Satelliten und moderner Militärtechnik. Ohne Germanium wird Hightech langsamer, teurer - oder schlicht unmöglich.

Als China seine Exporte einschränkte, war das kein diplomatisches Detail. Es war ein wirtschaftlicher Warnschuss. Innerhalb weniger Monate brachen die Germanium-Exporte um bis zu 95 Prozent ein. Europa verlor mehr als die Hälfte seiner Versorgung. Plötzlich wurde klar: Dies ist kein Markt, dies ist ein Machtinstrument.

Germanium lässt sich nicht beliebig ersetzen. Es gibt keine großen Lager, keine funktionierenden Terminmärkte, keine schnelle Ausweichproduktion. Die Preise steigen, Verträge werden neu verhandelt, Industrien rechnen Worst-Case-Szenarien. Wer heute keinen Zugang sichert, könnte morgen ausgebremst werden - technologisch wie wirtschaftlich.

Der geopolitische Wendepunkt - warum Small Caps jetzt deutlich an Wert gewinnen könnten

Washington, Brüssel und die NATO-Staaten haben die Botschaft verstanden. Milliardenprogramme werden aufgelegt, strategische Lager aufgebaut, Lieferketten neu gedacht. Das Ziel ist klar: raus aus der Abhängigkeit von China - koste es, was es wolle. In genau solchen Phasen entstehen neue Rohstoff-Gewinner.

Die Geschichte zeigt: In geopolitischen Rohstoffkrisen profitieren nicht die Etablierten zuerst, sondern die früh positionierten Explorer. Jede bestätigte Ressource, jede positive Studie kann den potenziellen Wert vervielfachen. Das ist kein defensives Investment. Es ist eine Wette auf den Mangel.

Überblick über die Versorgungslage bei Germanium

Germanium hat sich von einem Nischenmetall zu einem sicherheitsrelevanten Schlüsselrohstoff entwickelt. Der Markt ist eng, die Politik ist nervös, die Industrie unter Druck. Unternehmen, die jetzt liefern können, werden zu strategischen Assets.

Denn wenn ein Rohstoff fehlt, fragt niemand mehr nach Bewertungen - sondern nach Verfügbarkeit. Und genau dort beginnt die Investment-Story.

Denn wieder einmal sorgt Chinas Vorgehen in der Rohstoffwelt für Aufsehen - und diesmal trifft es ein Metall, das kaum jemand auf dem Schirm hat: Germanium. Wer jetzt denkt, das sei nur eine exotische Randnotiz, irrt. Germanium steckt in unseren Smartphones, Glasfasern, Satelliten und in Nachtsichtgeräten. Ohne es läuft vieles, was unsere moderne Welt ausmacht, deutlich schlechter.

China, der weltgrößte Exporteur vieler kritischer Rohstoffe, spielt seit geraumer Zeit mit seinen Muskeln - und das spüren wir nun auch in Europa. Was zunächst mit der Einführung von Exportlizenzen begann, eskalierte Ende letzten Jahres in einem handfesten Ausfuhrverbot für die Hochtechnologie-Metalle Gallium und Germanium.

Die Volksrepublik China begründete den Schritt als Vergeltung für die strengen Chip-Beschränkungen aus Washington. Die Wirkung ist dramatisch:

Im Juni dieses Jahres sanken Chinas Germanium-Exporte um schockierende 95 Prozent im Vergleich zum Januar.

im Vergleich zum Januar. Die Ausfuhren nach Europa brachen im gesamten ersten Halbjahr um fast 60 Prozent ein!

Quelle: Handelsblatt

Germanium: Der unterschätzte Hebel der Hightech-Industrie - Warum die Welt ohne Germanium ins Stocken geraten könnte

Germanium ist kein Massenmetall wie Kupfer, aber seine Anwendungen sind strategisch. Ein Ausfall der Versorgung würde spürbare Auswirkungen haben:

Halbleiter & Elektronik: Germanium-Legierungen erhöhen die Leistung bestimmter Chips.

Germanium-Legierungen erhöhen die Leistung bestimmter Chips. Glasfaserkabel & Telekommunikation: Für Hochgeschwindigkeits-Kommunikation, 5G und Unterseekabel unverzichtbar.

Für Hochgeschwindigkeits-Kommunikation, 5G und Unterseekabel unverzichtbar. Militärtechnik: Germanium ist in IR-Optiken (Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräte) essenziell.

Germanium ist in IR-Optiken (Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräte) essenziell. Raumfahrt & Satelliten: Solartechnik und spezielle Optiken nutzen Germanium.

Solartechnik und spezielle Optiken nutzen Germanium. LEDs, Katalysatoren, Chemie: Darüber hinaus vielfältige industrielle Einsatzfelder.

Germanium ist in vielen Hightech-Anwendungen nicht einfach »nice to have« - es ist oft »must have«. Ohne stabile Versorgung drohen Engpässe in wichtigen Industrien.

Diese radikale Verknappung hat eine klare Konsequenz: Der Germanium-Preis ist in die Höhe geschossen, und die westliche Welt sucht händeringend nach alternativen Quellen und Minenbetreibern außerhalb Chinas.

Quelle: technologiemetalle.de

Die Frage ist: Welche Unternehmen profitieren von dieser globalen Rohstoffwende? Hier könnten sich spannende Investment-Möglichkeiten im Explorations- und Minensektor ergeben.

Genau hier kommt jetzt die Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) ins Spiel, die als kanadisches Junior-Explorationsunternehmen versucht, sich als möglicher Player in diesem strategisch wichtigen Sektor zu positionieren.



Das Unternehmen, das seine Projekte in Kanada und den USA - politisch stabilen Regionen - betreibt, wird aufgrund der jüngsten Exportbeschränkungen aus China in einem neuen Licht gesehen. Es verfügt über mehrere Explorationsprojekte, darunter das Projekt Lac du Km 35, das sich ebenfalls auf Germanium konzentriert.

Das Azure-Projekt: Hochgradige kritische Metalle in Nevada

Strategischer US-Hebel: Warum Nevada derzeit Gold wert ist. Das Azure-Projekt in Nevada ist ein spannendes Projekt für mehrere kritische Mineralien in einer der weltweit am höchsten bewerteten Bergbauregionen: Nevada, USA.

Das Azure-Projekt ist nicht nur geologisch interessant - es liegt politisch genau dort, wo nämlich die USA aktuell die größte Kontrolle haben: in Nevada. In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen verstehen die Vereinigten Staaten beim Thema Versorgungssicherheit keinen Spaß mehr. Kritische Metalle wie Germanium und Gallium gelten inzwischen als sicherheitsrelevant, und Projekte auf US-Boden genießen einen klaren strategischen Vorrang gegenüber ausländischen Lieferketten. Genau hier entsteht für Azure ein überproportionales Chancenprofil: kurze Wege, politischer Rückenwind und das Potenzial, Teil einer nationalen Rohstoffstrategie zu werden.

Die historische Mine Azure Ridge, früher bekannt als Bonelli-Mine, meldete zuletzt 1918 eine Produktion. Die frühen Erschließungsarbeiten auf dem Grundstück umfassen fünf Stollen mit einer Gesamtlänge von etwa 377 Fuß, einen flachen Schacht mit einer Tiefe von etwa 11 Fuß, zwei Tagebaustätten und 10 Oberflächengruben.

Im Rahmen einer 1994 vom US Geological Survey (USGS) und dem US Bureau of Mines (USBM) durchgeführten Studie wurde in Azure Ridge ein Probenahmeprogramm mit 43 Proben durchgeführt. Die historischen Ergebnisse ergaben anomale Werte für Germanium, Gallium, Kupfer, Blei, Zink und Kobalt.

Quelle: Germanium Mining

Der Studie zufolge wurde mineralisiertes Gestein sporadisch über eine Fläche von etwa 5.000 Fuß Länge beobachtet, wobei die mineralisierten Strukturen eine Mächtigkeit von bis zu etwa neun Fuß im Aufschluss erreichten.

Die USGS stuft das Gebiet als Region mit hohem Potenzial für unentdeckte Germaniumlagerstätten ein und sieht daher ein beträchtliches strategisches Potenzial. Vor dem Hintergrund eingeschränkter Lieferketten - insbesondere aufgrund des jüngsten Restriktionen der Germanium-Exporte aus China - gewinnt das Projekt zusätzliche Bedeutung für die zukünftige Versorgungssicherheit in den USA.

Quelle: Germanium Mining X-Account

Warum H.R.1 für das Azure-Projekt so wichtig ist

Am 4. Juli 2025 hat US-Präsident Trump den "One Big Beautiful Bill Act" (H.R.1) in Kraft gesetzt. Das Gesetz stärkt gezielt den Aufbau einer eigenen US-Versorgung mit kritischen Mineralien - darunter Germanium, Gallium, Kupfer und Zink, die alle potenziell auch im Azure-Projekt vorkommen könnten. Durch vereinfachte Genehmigungsverfahren, strengere Regeln gegenüber ausländischen Anbietern und die politische Zielsetzung, Importabhängigkeiten zu reduzieren, verbessert H.R.1 die Rahmenbedingungen für inländische Explorations- und Entwicklungsprojekte erheblich.

Quelle: U.S.-Canada Collaboration on Critical Minerals CSIS

Gerade weil die USA derzeit kaum eigene Germanium- und Gallium Quellen besitzen und zunehmend von China abgeschnitten sind, könnte Azure gerade in den politischen Fokus dieses Gesetzes geraten - und dann mittel- bis langfristig von beschleunigten Verfahren, staatlicher Unterstützung und strategischem Interesse profitieren.

Germanium als Sicherheitsrohstoff: Kanada rückt ebenfalls ins Zentrum der US-Strategie

Germanium hat nicht nur dieses eine Projekt in Nevada, auch im benachbarten Kanada sehen wir hier potenziell interessante Projekte. Während China die Rohstoffhähne zudreht, richtet sich der Blick von Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) neben den USA auch auf das eigene Territorium - genauer gesagt auf die rohstoffreiche Provinz Québec, Kanada. Das Herzstück ihrer Germanium-Strategie ist das Lac du Km 35 Germanium Property. Auf dem Gelände befindet sich die Laganière-Lagerstätte, die den höchsten jemals in einem Aufschluss in Québec gemessenen Germaniumwert (0,02% / 186 ppm Ge) aufwies und somit ein großes Potenzial für weitere Entdeckungen erkennen lässt.

Auch die Lage ist dabei ein entscheidender Vorteil: Das Projekt liegt nur etwa 40 Kilometer östlich der etablierten Bergbaustadt Chibougamau und profitiert bereits von einer exzellenten Infrastruktur, einschließlich des wichtigen Highway 167. Das bedeutet: Im Falle eines Fundes müssten keine teuren Transportwege neu erschlossen werden.

Quelle: Germanium Mining

Doch was macht dieses Areal so vielversprechend? Historische Untersuchungen haben bereits Hinweise auf eine hochinteressante Vererzungszone geliefert. Frühere Explorationen auf dem Gelände wiesen nicht nur auf das gesuchte Germanium hin, sondern enthielten auch vielversprechende Mengen an Silber, Gold, Kupfer und Zink. Das eröffnet die Chance auf einen Multi-Metall-Fund, der das Projekt wirtschaftlich deutlich attraktiver machen würde. Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) ist nun dabei, die Explorationsprogramme zu beschleunigen, um die tatsächliche Größe dieser Germanium- und möglicherweise auch Lithium-Vorkommen präzise zu bestimmen.

Die strategische Bedeutung könnte dabei kaum größer sein: Das Unternehmen weist in seinen Mitteilungen immer wieder auf die wachsende globale Nachfrage und die enormen Bemühungen der westlichen Länder hin, sich von China unabhängig zu machen. Wenn das US-Verteidigungsministerium ein $1$-Milliarde-Programm zum Aufbau von Germanium-Lagerbeständen auflegt, unterstreicht dies die Dringlichkeit.

Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) positioniert sich somit klar mit der Vision, eine potenzielle verlässliche nordamerikanische Quelle für diese unverzichtbaren Zukunftstechnologie-Metalle zu etablieren. Anleger, die auf eine solche geopolitische Wende setzen, finden in diesem Projekt den zentralen Hebel.

Abhängigkeit von China: Das macht den Markt so verwundbar

Im Gegensatz zu Kupfer oder Gold gibt es praktisch keine primären Germaniumminen. Germanium ist ein Nebenprodukt - hauptsächlich aus Zinkminen und teilweise aus bestimmten Kohlevorkommen. Das hat zwei Folgeeffekte:

Es gab bisher wenige Anreize, allein wegen Germanium in neue Minen zu investieren. Produktion folgt den Hauptrohstoffpreisen (z. B. Zink): Wenn Zink nicht attraktiv ist, wird auch Germanium nicht verstärkt gefördert.

Hinzu kommt: Mehr als 60% der weltweiten Lagerbestände befinden sich in China. Recycling liefert etwa ein Drittel des Angebots - ein beachtlicher Anteil, aber nicht ausreichend, um Versorgungsrisiken zu eliminieren. Und anders als Edelmetalle gibt es keinen liquiden Spot- oder Futures Markt für Germanium; Lieferungen werden über langfristige Verträge abgewickelt, und Preise liegen in der Größenordnung von mehreren tausend US-Dollar pro Kilogramm.

Wussten Sie, dass der Rohstoff, der unser modernes Internet antreibt und in den militärischen Nachtsichtgeräten steckt, zu über 80% von einem einzigen Land kontrolliert wird?

Das Halbmetall Germanium (Ge) ist der heimliche Star der High-Tech-Industrie. Es ist unverzichtbar für:

Glasfaserkabel: Es sorgt dafür, dass Ihre Daten mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt reisen können.

Es sorgt dafür, dass Ihre Daten mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt reisen können. Infrarot-Optik: Es verleiht Wärmebildkameras und militärischen Zielsystemen den Durchblick.

Es verleiht Wärmebildkameras und militärischen Zielsystemen den Durchblick. Hochleistungschips: Es beschleunigt moderne Halbleiter für die Kommunikation der nächsten Generation (5G/6G).

Doch diese essenzielle Versorgungskette wurde durch eine geopolitische Machtdemonstration jäh unterbrochen: Als Reaktion auf Handelskonflikte hat China die Germanium-Exporte massiv gedrosselt. Die Folge war ein Kurs-Schock, der die Weltwirtschaft aufschrecken ließ.

In kurzer Zeit brachen die Exporte in den Westen drastisch ein. Der Markt ist in Panik geraten, die Preise steigen, und die westlichen Industrien suchen händeringend nach Alternativen.

Der Ruf nach Unabhängigkeit von China: Die Geburtsstunde neuer westlicher Rohstoff-Giganten?

Die USA und Europa reagieren mit Milliardenprogrammen, um sich aus der chinesischen Abhängigkeit zu befreien. Sie suchen nach neuen, strategisch zuverlässigen Quellen für Germanium.

Genau hier liegt die Chance für Anleger: Wer kann die Lücke füllen? Jedes Unternehmen, das jetzt erfolgreich Germanium-Vorkommen außerhalb Chinas erschließt, könnte zum strategischen Partner der westlichen Welt werden. Auch Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA). Vor allem hat das Unternehmen mehr als nur Germanium:

Lithium und Uran als zusätzliche Zugpferde

Das Unternehmen hat seine Explorationsaktivitäten bewusst auf weitere kritische Metalle in Kanada ausgeweitet, um gleich mehrere Megatrends abzudecken. Diese Diversifikation ist für Investoren besonders reizvoll, da sie das Risiko streut und zusätzliche Wachstumschancen eröffnet:

Elon Lithium Projekt: Angesichts des globalen Elektroauto-Booms und der damit verbundenen explodierenden Nachfrage nach Batteriemetallen ist das Elton Lithium Projekt von zentraler Bedeutung. Es liegt in einem aktiven Lithium-Explorationsgebiet in Québec und hat das Potenzial, von der Transformation der Automobilindustrie direkt zu profitieren. Das Projekt liegt weniger als einen Kilometer von der produzierenden Lithiummine von North America Lithium entfernt.

Quelle: Germanium Mining

Uranprojekte (Fafnir Lake / Bissent Lake): Die Kernenergie erlebt weltweit eine Renaissance als zuverlässige, emissionsarme Energiequelle. Projekte wie das Fafnir Lake Uranium Projekt und das Bissent Lake Uranium Projekt sind strategisch wichtig, da viele Länder ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unsicheren Uran-Quellen reduzieren wollen. Mit diesen Projekten positioniert sich das Unternehmen im wachsenden Markt für die atomare Brennstoffversorgung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) eine Multi-Rohstoff-Strategie verfolgt, die sich auf die aktuell gefragtesten Metalle der Welt konzentriert. Dies macht das Unternehmen zu einem breit aufgestellten, wenn auch hochspekulativen, Play auf die globale Versorgungssicherheit und die Energiewende.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Azure-Projekt in Nevada eine zentrale Rolle zu, da es eines der strategisch bedeutendsten Vorhaben des Unternehmens darstellt und entscheidend zur Positionierung von Germanium Mining (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) innerhalb des Marktes für kritische Metalle beitragen könnte.

Fazit

Germanium Mining Corp. (ISIN CA37405C1068 - WKN A414TA) ist ein Junior-Explorationsunternehmen in der Frühphase mit Projekten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Alle Projekte befinden sich ausschließlich in der Explorationsphase, und es wurden noch keine Mineralressourcen oder Mineralreserven definiert. Alle Verweise auf historische Arbeiten, geopolitische Entwicklungen oder Regierungspolitik dienen ausschließlich der allgemeinen Kontextbeschreibung und sollten nicht als Indikatoren für Mineralisierung, wirtschaftliche Rentabilität oder zukünftige Ergebnisse interpretiert werden.

1. Die geopolitische Chance (Germanium-Hebel)

Germanium ist durch die chinesischen Exportbeschränkungen (die bis zu 95% der Exporte in den Westen lahmlegten) von einem Nischenprodukt zu einem strategisch kritischen Rohstoff geworden. Die westliche Welt sucht händeringend nach alternativen, zuverlässigen Quellen. GMC positioniert sich als ein potenzieller nordamerikanischer Germanium-Explorer und -Entwickler (Kanada) und profitiert somit direkt von dieser geopolitischen Verschiebung. Investoren setzen auf Unabhängigkeit vom chinesischen Markt.

2. Multi-Rohstoff-Strategie (Breite Aufstellung)

Das Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf Germanium. Mit Explorationsprojekten für Lithium (Elektromobilität) und Uran (Kernenergie-Renaissance) setzt GMC auf gleich drei der aktuell gefragtesten kritischen Metalle. Diese Diversifikation bietet einen Risikopuffer und zusätzliche Wachstumschancen in Märkten, die ebenfalls von massiven staatlichen Förderprogrammen (wie in den USA) profitieren.

3. Niedrige Marktkapitalisierung

Die derzeitige geringe Marktkapitalisierung (Small-Cap-Status) bedeutet, dass jede positive Nachricht - insbesondere erfolgreiche Bohrungen und Analyseergebnisse, die wirtschaftliche Germaniumvorkommen bestätigen - sich positiv auf den Aktienkurs auswirken kann.

Gerade jetzt ist der Moment gekommen, wo aus einem Nischen-Rohstoff ein strategischer Zwang für die gesamte westliche Wirtschaft wird. Die Aktien der Germanium Mining Corp. (WKN A414TA) bieten eine einzigartige, hochspekulative Chance, an dieser massiven geopolitischen Wende zu partizipieren.

Germanium Mining Corp. (WKN A414TA) positioniert sich mit ihren Explorationsprojekten in politisch stabilem Terrain - genauer gesagt in Québec, Kanada und Nevada , in den USA - als Kandidat, um möglicherweise das strategische Vakuum zu füllen, das durch Chinas Exportbeschränkungen entstanden ist.

Wie Sie erfahren haben sind das zentrale Element dieser Strategie die Strategischen Germanium-Assets: Insbesondere das Lac du Km 35 Germanium Property liegt in einer bergbaufreundlichen Region, die bereits über eine ausgezeichnete Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen wettet darauf, hier eine dringend benötigte, nordamerikanische Quelle für Germanium erschließen zu können, was in der aktuellen geopolitischen Lage von unschätzbarem Wert wäre.

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von einem klugen Multi-Megatrend-Portfolio: Germanium Mining Corp. (WKN A414TA) beschränkt sich nicht auf ein einziges Metall. Die parallele Exploration von Lithium für die E-Mobilität und Uran für die Renaissance der Kernenergie macht die Aktie zu einer breiten Wette auf die gesamte Energiewende und Versorgungssicherheit des Westens.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen Ihre Redaktion von Mining Investor



Besuchen Sie auch die Webseite von Germanium Mining. Germanium Mining Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen. Alle Projekte befinden sich in einem frühen Explorationsstadium. Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf Sedar+ lesen, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 5. Januar 2026 erstellt und am 6. Janaur abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Germanium Mining Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Germanium Mining Corporation entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt!



Ein Vermittler hält Aktien von Germanium Mining Corp. und könnte diese verkaufen und von einer erhöhten Handelsliquidität oder einem höheren Aktienkurs profitieren.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt!

Germanium Mining Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen. Alle Projekte befinden sich in einem frühen Explorationsstadium. Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ lesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationen zur Entdeckung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder irgendwelche Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

