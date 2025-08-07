- Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab als Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven rezidivierenden/metastasierten Plattenepithelkarzinoms des Kopfes und Halses zeigt in Phase-II-Studie eine Ansprechrate von 63 %bei 43 auswertbaren Patienten und eine Gesamtüberlebensrate von 79 % nach 12 Monaten

- Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens, den vorhandenen Barmitteln und Barmitteläquivalenten, einschließlich des erfolgreichen Börsengangs mit einem Bruttoerlös von 345 Mio. USD, und den marktgängigen Wertpapieren wird erwartet, dass die Geschäftstätigkeit von Merus mindestens bis 2028 finanziert werden kann

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, Aug. 07, 2025(Nasdaq: MRUS) (Merus, das Unternehmen, wir oder unser), ein Onkologieunternehmen, das innovative, multispezifische Volllängen-Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Biclonics®, Triclonics® und ADClonics®) entwickelt, hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben und über den aktuellen Stand der Geschäftsentwicklung informiert.

"Wir haben uns sehr gefreut, auf der ASCO® 2025 die beispiellose Wirksamkeit von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab als Erstlinienbehandlung bei Kopf-Hals-Krebs vorstellen zu können, und waren begeistert von der Resonanz der Kliniker und Meinungsführer. Wir sind überzeugt, dass sich dadurch die Aktivierung der Prüfzentren für die Phase III weiter beschleunigen wird und dass sich unsere Erwartung, dass beide Phase-III-Studien bis Ende 2025 die Aufnahme im Wesentlichen abgeschlossen haben, erfüllen wird", so Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus. "Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass diese Daten die Wahrscheinlichkeit eines klinischen Erfolgs von Petosemtamab erheblich erhöhen werden. Wir sind gespannt darauf, in der zweiten Jahreshälfte 2025 erste klinische Daten zum metastasierten Kolorektalkarzinom (mCRC) vorzulegen."

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®): Solide Tumoren

Die Phase-III-Studie LiGeR-HN1 für die Erstlinienbehandlung des rezidivierenden/metastasierten (r/m) Plattenepithelkarzinoms des Kopfes und Halses (HNSCC) und die Phase-III-Studie LiGeR-HN2 für die Zweit-/Drittlinienbehandlung des r/m HNSCC nehmen jetzt Teilnehmer auf - beide Studien werden die Rekrutierung voraussichtlich bis Ende 2025 weitgehend abgeschlossen haben, sodass erste vorläufige Ergebnisse für eine oder beide Studien 2026 vorliegen könnten; die Phase-II-Studie für die Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie und darüber hinaus beim metastasierten Kolorektalkarzinom (mCRC) nimmt derzeit Teilnehmer auf; erste klinische Daten für mCRC sind für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen

Auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology®(22. Mai 2025) ausführlich dargestellt.

LiGeR-HN1, eine Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC im Vergleich zu Pembrolizumab, und LiGeR-HN2, eine Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Petosemtamab in der Zweit-/Drittlinienbehandlung des HNSCC im Vergleich zum Behandlungsstandard nehmen derzeit Patienten auf und wir erwarten, dass die Aufnahme bis zum Ende des Jahres 2025 im Wesentlichen abgeschlossen sein wird.

Merus ist der Ansicht, dass eine randomisierte Zulassungsstudie zum HNSCC mit einem Endpunkt für die Gesamtansprechrate möglicherweise eine beschleunigte Zulassung unterstützen könnte und dass die Ergebnisse der Gesamtüberlebensrate aus derselben Studie möglicherweise den klinischen Nutzen für eine reguläre Zulassung für die Phase-III-Studie des Unternehmens in der Erstbehandlung sowie in der Phase-III-Studie in der Zweit-/Drittbehandlung des HNSCC belegen könnten. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2026 erste Zwischenergebnisse einer oder beider Phase-III-Zulassungsstudien vorlegen können.

Im Februar 2025 hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA(13. Mai 2024) ausführlich beschrieben wurde.

Merus präsentierte auf dem Kongress der European Society of Medical Oncology in Asien aktualisierte klinische Zwischenergebnisse zu Petosemtamab beim r/m HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus, die eine Ansprechrate von 36 % bei 75 auswertbaren Patienten zeigten. Die mündliche Präsentation wurde in unserer Pressemitteilung Zwischenergebnisse der Monotherapie mit Petosemtamab von Merus zeigen weiterhin klinisch signifikante Aktivität bei 2L+ rezidivierendem/metastasiertem Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom(7. Dezember 2024) ausführlich beschrieben.

Für eine Phase-II-Studie zur Bewertung von Petosemtamab in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie in der Erst- und Zweibehandlung von mCRC sowie als Monotherapie bei stark vorbehandeltem (3L+) mCRC werden derzeit Patienten aufgenommen. Wir gehen davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 2025 erste klinische Daten für Petosemtamab bei mCRC vorlegen zu können.

BIZENGRI® (Zenocutuzumab-zbco: HER2 x HER3 Biclonics®)

Von der FDA zugelassen für Erwachsene mit fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse oder nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die eine Neuregulin-1-(NRG1)-Genfusion aufweisen und deren Erkrankung unter oder nach einer vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten ist

Merus hat Partner Therapeutics, Inc.(2. Dezember 2024) ausführlich beschrieben.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®): Solide Tumore

Die Erforschung von MCLA-129 in METex14 NSCLC ist im Gange; Phase-II-Studie in Kombination mit Chemotherapie bei EGFR-mutiertem (EGFRm) NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus nimmt nun Patienten auf

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die es Betta erlaubt, MCLA-129 zu entwickeln und potenziell exklusiv in China zu vermarkten, während Merus die weltweiten Rechte außerhalb Chinas behält.

Kooperationen

Incyte Corporation

Seit 2017 arbeitet Merus mit der Incyte Corporation (Incyte) im Rahmen eines globalen Kooperations- und Lizenzabkommens zusammen, das sich auf die Erforschung, Entdeckung und Entwicklung von bispezifischen Antikörpern unter Verwendung der Merus-eigenen Biclonics®-Technologieplattform konzentriert. Für jedes Programm im Rahmen der Zusammenarbeit erhält Merus eine Erstattung für Forschungsaktivitäten und hat Anspruch auf potenzielle Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie auf Umsatzbeteiligungen für alle Produkte, sofern diese zugelassen werden. Im zweiten Quartal 2025 erhielt Merus eine Meilensteinzahlung in Höhe von 1 Mio. USD für die Nominierung eines Kandidaten aus einem Entdeckungsprogramm im Rahmen der Zusammenarbeit.

Eli Lilly and Company

Im Januar 2021 gaben Merus und Eli Lilly and Company (Lilly) eine Forschungskooperation und eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von bis zu drei CD3-aktivierenden T-Zell-umlenkenden bispezifischen Antikörpertherapien bekannt, die die Biclonics®-Plattform und das proprietäre CD3-Panel von Merus zusammen mit der wissenschaftlichen und rationalen Wirkstoffentwicklungskompetenz von Lilly nutzen. Die Zusammenarbeit macht gute Fortschritte, und zwei Programme befinden sich in der präklinischen Entwicklung.

Gilead Sciences

Im März 2024 gaben Merus und Gilead Sciences eine Zusammenarbeit zur Entdeckung neuartiger trispezifischer T-Zell-Engager auf Antikörperbasis bekannt, die die patentierte Triclonics®-Plattform von Merus nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Merus die Forschungsaktivitäten für zwei Programme im Frühstadium leiten, mit der Option, ein drittes zu verfolgen. Gilead wird das Recht haben, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Programme nach Abschluss ausgewählter Forschungsaktivitäten exklusiv zu lizenzieren. Wenn Gilead seine Option zur Lizenzierung eines solchen Programms aus der Zusammenarbeit ausübt, ist Gilead für zusätzliche Forschungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für dieses Programm verantwortlich. Die Zusammenarbeit macht gute Fortschritte, und zwei Programme befinden sich in der präklinischen Entwicklung.

Ono Pharmaceutical

Im Jahr 2018 gewährte das Unternehmen Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Ono) eine exklusive, weltweite, gebührenpflichtige Lizenz mit dem Recht, eine begrenzte Anzahl von bispezifischen Antikörperkandidaten, die auf der Biclonics®-Technologieplattform von Merus basieren und auf eine nicht genannte Zielkombination gerichtet sind, zu erforschen, zu testen, herzustellen, zu verwenden und zu vermarkten.

Biohaven

Im Januar 2025 gaben Merus und Biohaven eine Forschungskooperation und eine Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von drei neuartigen bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) bekannt, die die führende Technologieplattform Biclonics® von Merus und die ADC-Konjugations- und Payload-Plattformtechnologien der nächsten Generation von Biohaven nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung ist Biohaven für die präklinische ADC-Herstellung von drei bispezifischen Antikörpern von Merus im Rahmen gemeinsam vereinbarter Forschungspläne verantwortlich. Die Vereinbarung umfasst zwei bispezifische Programme von Merus, die mit der Biclonics®-Plattform generiert wurden, und ein Programm, das sich in der präklinischen Forschung von Merus befindet. Jedes Programm ist Gegenstand einer gegenseitigen Vereinbarung zur Weiterentwicklung, in deren Rahmen sich die Parteien die späteren externen Entwicklungskosten und die Vermarktung teilen, sofern das Programm fortgesetzt wird.

Unternehmensaktivitäten

Abgeschlossener Börsengang mit einem Bruttoerlös von 345 Mio. USD

Diese Kapitalerhöhung wird in einer Pressemitteilung ausführlich beschrieben: Merus N.V. gibt Preis der öffentlichen Emission von Stammaktien bekannt(4. Juni 2025).

Cash Runway, vorhandene Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere, die die Geschäftstätigkeit von Merus bis mindestens 2028 finanzieren sollen

Zum 30. Juni 2025 verfügte Merus über 892 Mio. USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und marktgängigen Wertpapieren. Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens wird erwartet, dass die vorhandenen Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängigen Wertpapiere die Geschäftstätigkeit von Merus mindestens bis ins Jahr 2028 finanzieren werden.

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 stieg im Vergleich zu den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 um 1,5 Mio. USD. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Umsätze mit Incyte (1,5 Mio. USD), PTx (0,5 Mio. USD) und Gilead (0,1 Mio. USD) zurückzuführen, wobei ein Teil dieses Anstiegs durch einen Rückgang der Umsätze mit Lilly (0,6 Mio. USD) ausgeglichen wurde.

Die Kosten für Forschung und Entwicklung für die drei Monate zum 30. Juni 2025 stiegen um 44,8 Mio. USD gegenüber den drei Monaten zum 30. Juni 2024. Dieser Anstieg der Forschungs- und Entwicklungsausgaben ist in erster Linie auf einen Anstieg von 37,9 Mio. USD bei der Unterstützung klinischer Studien durch Auftragsfertigungs- und -entwicklungsunternehmen sowie Auftragsforschungsunternehmen zurückzuführen, der größtenteils im Zusammenhang mit den klinischen Studien zu Petosemtamab steht. Der Anstieg ist zudem auf höhere personalbezogene Aufwendungen einschließlich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 7,2 Mio. USD zurückzuführen.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 stiegen um 2,7 Mio. USD im Vergleich zu den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024. Dies ist vor allem auf Personalaufwendungen, einschließlich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 5,0 Mio. USD, höhere Aufwendungen für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 0,7 Mio. USD, höhere Rechtskosten in Höhe von 0,6 Mio. USD sowie höhere Reisekosten in Höhe von 0,2 Mio. USD zurückzuführen. Diese Kostensteigerungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Beratungskosten in Höhe von 3,6 Mio. USD und geringere Aufwendungen für geistiges Eigentum und Lizenzen in Höhe von 0,3 Mio. USD ausgeglichen.

Der Gesamtumsatz für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr stieg im Vergleich zu dem am 30. Juni 2024 endenden Halbjahr um 20,1 Mio. USD, was hauptsächlich auf den Verkauf von kommerziellem Material an PTx in Höhe von 13,3 Mio. USD sowie auf einen Anstieg der Kooperationsumsätze um 6,8 Mio. USD zurückzuführen ist. Letztere resultieren hauptsächlich aus einer höheren Amortisation der Vorauszahlung von Biohaven in Höhe von 5,1 Mio. USD.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr stiegen im Vergleich zu dem am 30. Juni 2024 endenden Halbjahr um 86,3 Mio. USD. Dieser Anstieg der F&E-Aufwendungen ist hauptsächlich bedingt durch höhere Kosten für die Unterstützung klinischer Studien durch Auftragsfertigungs- und -entwicklungsunternehmen sowie Auftragsforschungsunternehmen in Höhe von 73,7 Mio. USD, die größtenteils im Zusammenhang mit den klinischen Studien zu Petosemtamab stehen.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr stiegen im Vergleich zu dem am 30. Juni 2024 endenden Halbjahr um 8,7 Mio. USD. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der personalbezogenen Aufwendungen, einschließlich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 10,3 Mio. USD, einen Anstieg der Aufwendungen für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 1,0 Mio. USD, einen Anstieg der Rechtskosten in Höhe von 0,8 Mio. USD, einen Anstieg der Finanz- und Personalkosten in Höhe von 0,1 Mio. USD sowie einen Anstieg der Reisekosten in Höhe von 0,1 Mio. USD zurückzuführen, was teilweise durch einen Rückgang der Beratungskosten in Höhe von 3,4 Mio. USD ausgeglichen wurde.

Zu den sonstigen Erträgen (Verlusten), netto, gehören Zinserträge und Gebühren auf unsere auf Rechnung gehaltenen Barmittel und Barmitteläquivalente, die Aufzinsung von Anlageerträgen und Netto-Fremdwährungsgewinne (-verluste) auf unsere auf ausländische Währungen lautenden Barmittel, Barmitteläquivalente und marktfähigen Wertpapiere. Sonstige Gewinne oder Verluste beziehen sich auf die Ausgabe und den Ausgleich von Finanzinstrumenten.

MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) June 30, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 442,791 $ 293,294 Marketable securities 267,433 243,733 Accounts receivable 16,889 1,261 Prepaid expenses and other current assets 41,169 30,784 Total current assets 768,282 569,072 Marketable securities 181,729 187,008 Property and equipment, net 11,346 10,770 Operating lease right-of-use assets 10,320 9,254 Intangible assets, net 1,797 1,679 Equity Investment 2,430 - Deferred tax assets 758 1,520 Other assets 3,514 3,390 Total assets $ 980,176 $ 782,693 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 21,075 $ 4,164 Accrued expenses and other liabilities 41,387 43,957 Income taxes payable 478 7,317 Current portion of lease obligation 2,245 1,704 Current portion of deferred revenue 26,394 29,934 Total current liabilities 91,579 87,076 Lease obligation 8,754 8,208 Deferred revenue, net of current portion 38,107 39,482 Total liabilities 138,440 134,766 Commitments and contingencies - Note 6 Shareholders' equity: Common shares, €0.09 par value; 105,000,000 shares authorized at June 30, 2025 and December 31, 2024; 75,565,138 and 68,828,749 shares issued and outstanding as at June 30, 2025 and December 31, 2024, respectively 7,647 6,957 Additional paid-in capital 2,038,795 1,664,822 Accumulated other comprehensive income 18,373 (55,465 ) Accumulated deficit (1,223,079 ) (968,387 ) Total shareholders' equity 841,736 647,927 Total liabilities and shareholders' equity $ 980,176 $ 782,693

MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) Three Months EndedJune 30, Six Months EndedJune 30, 2025 2024 2025 2024 Commercial material revenue $ - $ - $ 13,331 $ - Collaboration revenue 8,828 7,332 21,976 15,221 Royalty revenue - - 9 - Total revenue 8,828 7,332 35,316 15,221 Operating expenses: Research and development 93,926 49,119 174,042 87,703 General and administrative 25,252 22,587 47,364 38,701 Total operating expenses 119,178 71,706 221,406 126,404 Operating loss (110,350 ) (64,374 ) (186,090 ) (111,183 ) Other income, net: Interest income, net 7,122 7,130 14,325 12,047 Foreign exchange gains (loss) (51,854 ) 9,519 (76,170 ) 18,053 Other expense (1,265 ) - (3,031 ) - Total other income (loss), net (45,997 ) 16,649 (64,876 ) 30,100 Net loss before income taxes (156,347 ) (47,725 ) (250,966 ) (81,083 ) Income tax expense 1,871 2,317 3,726 3,415 Net loss $ (158,218 ) $ (50,042 ) $ (254,692 ) $ (84,498 ) Other comprehensive loss: Currency translation adjustment 50,733 (8,978 ) 73,838 (16,366 ) Comprehensive loss $ (107,485 ) $ (59,020 ) $ (180,854 ) $ (100,864 ) Net loss per share attributable to common shareholders: Basic and diluted $ (2.23 ) $ (0.81 ) $ (3.64 ) $ (1.41 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 71,096,937 61,851,260 69,996,121 59,968,338

Über Merus N.V.

Merusist ein Onkologieunternehmen, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika in voller Länge mit der Bezeichnung Multiclonics®entwickelt. Multiclonics® werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Multiclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus, LinkedInund Bluesky.

