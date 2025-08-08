Bad Wimpfen (ots) -Pünktlich zur Rückkehr der sommerlichen Temperaturen reduziert Lidl in Deutschland dauerhaft die Preise für ausgewählte Sommerartikel - von Fleisch- und Veggie-Grillprodukten bis hin zu Sonnenschutz für die ganze Familie.Durch die aktuelle weitere Preissenkung löst Lidl sein Versprechen ein, Haushalte in Zeiten gestiegener Lebenshaltungskosten spürbar zu entlasten. Damit bleibt Lidl seinem Anspruch treu, hervorragende Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten - und das dauerhaft.Unter anderem folgende Artikel sind in allen Lidl-Filialen ab sofort günstiger:Pflegeprodukte:- Cien Sun Sonnenmilch LSF 30, 250 ml, neu 2,95 Euro (1 l = 11,80 Euro) statt 3,49 Euro (-0,54 Euro)- Cien Sun Sonnenmilch LSF 50, 250 ml, neu 3,45 Euro (1 l = 13,80 Euro) statt 4,35 Euro (-0,90 Euro)- Cien Sun Transparentes Sonnenspray, versch. Sorten LSF 30/50, 200 ml, neu 2,95 Euro (1 l = 14,75 Euro) statt 3,75 Euro (-0,80 Euro)- Cien Sun Kids Sonnencreme LSF 50, 100 ml, neu 2,35 Euro (1 l = 23,50 Euro) statt 2,75 Euro (-0,40 Euro)- Cien Sun Apres Sun Gel/Lotion, 250 ml, neu 1,65 Euro (1 l = 6,60 Euro) statt 2,05 Euro (-0,40 Euro)Grillen:- Grillmeister Grillholzkohlebriketts, 5 kg, neu 4,99 Euro (1 kg = 1,00 Euro) statt 5,79 Euro (-0,80 Euro)- Vemondo Vegane Burger Patties, 227 g, neu 1,99 Euro (1 kg = 8,77 Euro) statt 2,25 Euro (-0,26 Euro)- Grillmeister Puten-Brustschnitzel, mariniert in versch. Sorten, 550 g, neu 5,49 Euro (1 kg = 9,98 Euro) statt 5,79 Euro (-0,30 Euro)- Kania Grillsauce, versch. Sorten, 230 ml, neu 1,39 Euro (1 l = 6,04 Euro) statt 1,49 Euro (-0,10 Euro)Weitere Produkte:- Gelatelli Eisbecher Nussa Nougat, 470 ml, neu 2,79 Euro (1 l = 5,94 Euro) statt 3,49 Euro (-0,70 Euro)- Conde Noble Sangria, 1,5 l, neu 1,59 Euro (1 l = 1,06 Euro) statt 1,79 Euro (-0,20 Euro)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier. (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate)Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6092625