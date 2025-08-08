Im Frühjahr hat die Aktie des italienischen Starkstrom-Kabelherstellers Prysmian scharf korrigiert und zeitweise gut 40 Prozent an Wert verloren. Mittlerweile notiert der AKTIONÄR-Tipp wieder auf Rekordhoch. Lob von Analystenseite nach starken Zahlen samt Prognoseerhöhung treiben das Papier wieder an.Prysmian kann auf ein erfreuliches zweites Quartal zurückblicken. Aus eigener Kraft steigerte die Gesellschaft den Umsatz um 3,2 Prozent auf 4,88 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg sogar um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär