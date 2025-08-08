Novo Nordisk-Aktien haben am Donnerstag deutlich aufwerten können. Doch ist diese Gegenbewegung nach dem Abverkauf schon das Signal zum Einstieg beim Pharma-Wert? Eli Lilly mit schwachen Studiendaten Das Pharmaunternehmen Novo Nordisk ist nach der Kürzung des eigenen Ausblicks massiv unter Druck geraten. Überraschenderweise konnte das Papier am Donnerstag wieder zulegen, nachdem der Konkurrent Eli Lilly ebenfalls enttäuschende Ergebnisse publiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
