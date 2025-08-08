Die Rallye bei der Commerzbank-Aktie findet kein Ende. Gestern legte das Papier erneut kräftig zu, da Hoffnungen auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aufkamen. Analysten sehen bei der Aktie unter dem Strich indes nur noch wenig Potenzial.Zwar traten gestern die neuen Zölle zwischen der Europäischen Union und den USA in Kraft, die somit auch deutsche Exporteure betreffen. Allerdings spielte das an den Börsen keine Rolle. Vielmehr verlieh ein Treffen zwischen US-Präsident Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär