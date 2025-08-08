Trotz sinkender Preise im Rückversicherungsgeschäft hat Munich Re im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Geringe Großschäden und eine starke kombinierte Schaden-Kosten-Quote entfachten ihre volle Wirkung - doch der Umsatz-Ausblick wird gesenkt. Was heißt das für die Anleger des Rückversicherungsriesen?Ungewöhnlich geringe Belastungen durch Großschäden haben Munich Re im zweiten Quartal einen historischen Gewinnsprung beschert. Naturkatastrophen verursachten im Schaden- und Unfallgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
