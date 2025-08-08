© Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMONDeutlich niedrigere Großschäden durch Naturkatastrophen haben den Gewinn des weltweit größte Rückversicherers Munich Re im zweiten Quartal 2025 gestärkt. Die Aktie notiert am Freitagmorgen dennoch im Minus. Während das Unternehmen im Vorjahr noch mehr als 500 Millionen Euro für Schäden durch Naturereignisse aufwenden musste, beliefen sich die Kosten in diesem Jahr auf nur rund 20 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung trug maßgeblich zu einem Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro bei, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Vorstandschef Joachim Wenning zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen auf Kurs für ein Jahresergebnis von rund 6 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
