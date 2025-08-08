Zürich - Die Destinus Group BV gab die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme der in Zürich ansässigen Daedalean AG, einem Anbieter von KI-Lösungen für die Luftfahrt, für 180 Mio. CHF (ca. 225 Mio. USD) im Rahmen einer kombinierten Bar- und Aktientransaktion bekannt. Die Übernahme, die voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird, integriert modernste KI in die Kernprodukte von Destinus und stärkt die technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
