Zürich - Candi Solar, ein Unternehmen im Bereich der dezentralen Energieversorgung, das Unternehmen in Schwellenländern den Zugang zu sauberer Energie erleichtert, hat sich eine neue Finanzierung in Höhe von 24 Millionen US-Dollar von seinen bestehenden Investoren gesichert. Die Finanzierung umfasst ein Wandeldarlehen von Norfund und STOA in Höhe von 20 Mio. USD sowie eine Aufstockung der bestehenden Mezzanine-Fazilität mit dem Energy Entrepreneurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab