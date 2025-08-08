Appenzell - Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen. Allerdings ging der Reingewinn aufgrund höherer Aufwendungen leicht zurück. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung sank um 3,9 Prozent auf 12,7 Millionen Franken. Unter dem Strich erzielte die APPKB einen Gewinn von 10,2 Millionen Franken und somit 4,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Freitag mitteilte. Der Betriebsertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
