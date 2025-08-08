FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.08.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 270 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS SENIOR PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 275 PENCE - CITIGROUP CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 240 (265) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2020 (2060) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 145 (275) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8130 (7950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1225) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MEARS GROUP TARGET TO 510 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 310 (330) PENCE - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 470 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 107 (106) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 2000 PENCE - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2575 (2600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 188 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 940 (920) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 250 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES OCADO PRICE TARGET TO 340 (276) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4175 (4000) PENCE - 'NEUTRAL'
