Mega-Ölfund in Brasilien: BRICS sichern sich Rohstoffe und Europa droht weiter Abhängigkeit

Während Europa weiter über Energie-Unabhängigkeit debattiert, feiern die BRICS-Staaten den größten Öl- und Gasfund seit 25 Jahren und schicken eine klare Botschaft in Richtung Westen. Warum dieser Fund zum geopolitischen Wendepunkt werden könnte und weshalb Europa eigene Quellen braucht.

Ein Rohstoff-Gigant im BRICS-Revier

Während Europas Politik weiter auf Energiewende und Unabhängigkeit setzt, sorgt ein riesiger Öl- und Gasfund des britischen Konzerns BP vor der Küste Brasiliens für Aufsehen. Das Vorkommen liegt mitten im BRICS-Gebiet und unterstreicht, wie sehr sich die weltweiten Rohstoffreserven und die Energiehoheit zunehmend in die Hände von Schwellenländern wie Brasilien, Russland oder China verschieben. Gerade angesichts aktueller Krisen werden neue Ressourcen in den BRICS-Staaten zum geopolitischen Machtfaktor, während Europa beim Zugang zu eigenen Quellen weiter ins Hintertreffen gerät.

BP kehrt zu den Wurzeln zurück

Der Fund kommt zu einer Zeit, in der BP einen markanten Kurswechsel vollzieht. Nachdem sich der Konzern ursprünglich vorgenommen hatte, sich zu einem "integrierten Energieunternehmen" zu wandeln und damit den Fokus stärker auf erneuerbare Energien zu legen, ist seit Anfang 2025 eine Rückbesinnung auf das klassische Öl- und Gasgeschäft zu beobachten. Laut Brancheninsidern ist diese strategische Kehrtwende eine direkte Reaktion auf die Folgen der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges.



Derzeit zeichnet sich am Energiemarkt ein deutlicher Sinneswandel ab: Immer mehr Marktbeobachter sehen, dass der Fokus vieler Konzerne wieder verstärkt auf Öl und Gas liegt - getrieben vom Druck, im internationalen Wettbewerb, etwa mit Shell oder den großen BRICS-Produzenten, mithalten zu können. Auch der Einstieg des aktivistischen Investors Elliot, der inzwischen rund fünf Prozent an BP hält, verstärkt die Dynamik. Aus Finanzkreisen ist zu hören, dass das Management zu spürbaren Veränderungen gedrängt wird.



Die Weltwirtschaft bleibt abhängig

Mit dem neuen CEO Murray Auchincloss, der seit Februar das Ruder übernommen hat, setzt BP nun klar auf eine Strategie, die fossile Energieträger wieder ins Zentrum rückt. Es wird deutlich: Die Vorstellung, vollständig auf Öl und Gas verzichten zu können, weicht der Erkenntnis, dass diese Rohstoffe weiterhin essenziell für die globale Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit sind.



Dass diese Entwicklung kein Zufall ist, zeigt auch der enge Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Ölverbrauch. Die aktuelle Grafik "Global GDP to Oil Consumption" verdeutlicht: Seit 1975 ist das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) eng an den weltweiten Ölverbrauch gekoppelt. Die Korrelation (R² = 0,932) macht klar, wie stark der Wohlstand von einer sicheren Versorgung mit Öl abhängt. Solange alternative Energien nicht in vergleichbarem Umfang bereitstehen, bleibt Öl ein zentraler Treiber für die Weltwirtschaft - und die Frage der eigenen Rohstoffsicherung für Europa damit umso drängender.