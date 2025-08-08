Die Aktie von Eli Lilly hat am Donnerstag einen kräftigen Kurseinbruch hinnehmen müssen. Phase-3-Daten zur Abnehmpille Orforglipron enttäuschten. Gute Quartalszahlen und ein erhöhter Umsatzausblick für das Gesamtjahr, die das Unternehmen im Donnerstag ebenfalls veröffentlichte, verpufften. Nun haben sich erste Analysten zu Wort gemeldet. DER AKTIONÄR analysiert die aktuelle Lage und wirft auch einen Blick auf den dänischen Konkurrenten Novo Nordisk.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär