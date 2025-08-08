Immer mehr Länder auf dieser Welt entscheiden sich dazu, ein Pfandrücknahmesystem von Getränkeverpackungen einzuführen. Weltmarktführer Tomra profitiert von dieser Entwicklung und will seinen Einfluss in Australien nun vergrößern. Doch allen voran in Europa müssen sich die Skandinavier mit immer stärker werdender Konkurrenz auseinandersetzen.Doch zunächst ein Blick nach Down Under: Tomra hat sich vor wenigen Tagen die restlichen 20 Prozent von Tomra Collection Australia unter den Nagel gerissen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär