Die Aktie des skandinavischen Maschinenbauers avanciert zum Analystenliebling. Nach den enttäuschenden Zahlen zum dritten Quartal in der vergangenen Handelswoche und einem prozentual zweistelligen Kurseinbruch stuften mittlerweile vier Analysten den Titel hoch und raten nun zum Kauf der Anteile von Tomra.Das ist nicht nur in der Masse der Upgrades bemerkenswert. Zuletzt haben die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten in dieser prozentualen Höhe der Kaufempfehlungen im Jahr 2016 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär