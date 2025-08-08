Silicon Motion Technology - SIMO: Halbleiter-Aktie in Startposition am 20er-EMA!

ADR aus Taiwan an der Nasdaq!

Pullback-Setup bei Silicon Moton Technology (SIMO). Fabless Halbleiterhersteller & Weltmarktführer bei NAND-Flash-Controllern für Speicherlösungen

Silicon Motion Technology (SIMO) - ISIN US82706C1080

Rückblick: Ein Halbjahresplus von rund 40 Prozent und ein Rücksetzer zum 20er-EMA sind die bullischen Komponenten unseren Long Setup bei der SIMO-Aktie. Eher bärisch zu werten ist, dass das Wertpapier knapp über der Kerze des Vortages startete, den Börsentag nach einer langen roten Kerze aber beim 20-Tagedurchschnitt beendete. Auch die weiterhin fragile Lage des Gesamtmarktes sollte Trader vorsichtig agieren lassen.

Simo-Aktie: Chart vom 07.08.2025, Kürzel: SIMO Kurs: 74.50 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Sobald die Simo-Aktie die letzten beiden Tageskerzen übersteigt, wären die Bullen wieder an der Kommandobrücke. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 31. Juli.

Mögliches bärisches Szenario

Wie bereits geschrieben gibt es diverse Warnsignale, so dass Trader rechtzeitig die Reißleine ziehen sollten. Ein Stop Loss unter der letzten Tageskerze würde eine entsprechend enge Absicherung darstellen.

Meinung:

Silicon Motion Technology Corp ist ein fabless Halbleiterhersteller und weltweiter Marktführer bei NAND-Flash-Controllern für Speicherlösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Taiwan entwickelt hochleistungsfähige, energieeffiziente SSD-Controller für Server, PCs und Client-Geräte sowie eMMC- und UFS-Controller für Smartphones und IoT-Geräte. Zusätzlich bietet Silicon Motion spezialisierte Lösungen für Rechenzentren und Industrieanwendungen. Zu den Kunden zählen NAND-Flash-Hersteller, Speichermodulproduzenten und führende OEMs. Die längere Betrachtung der fundamentalen Kennzahlen zeigt starke Schwankungen. Bei den letzten Earnings lag das Ergebnis knapp unter den Erwartungen. Die gesamten Rahmbedingungen sprechen für einen gut abgesicherten Trade in Long Richtung.

Marktkapitalisierung: 2.53 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.72 Mio. USD

Meine Meinung zu Silicon Motion Technology ist neutral.

