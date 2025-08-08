Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Expedia | Block | Bechtle - Novo Nordisk zieht wieder an Eli Lilly vorbei! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung DAX - leicht im Minus Raumfahrt-Aktien unter der Lupe Ichor - Kongressabgeordnete lässt Aktie abheben Soundhound - Umsatz springt in die Höhe Expedia - Aktie zweistellig im Plus Block - Anleger atmen auf Flutter - nicht ganz überzeugend Trade Desk - Aktie wird zerissen Pinterest - Zahlen lassen Aktie abstürzen Softbank - Gewinne sprudeln wieder BBVA - Kooperation mit Binance Eli Lilly / Novo Nordisk - werden die Karten neue gemischt Munich Re -übertriebene Reaktion auf endgültige Zahlen Bechtle - Zahlen verleihen Aktie Flügel ThyssenKrupp - Marinesparte vor Börsengang Depot - Nebius & IONOS sorgen für Freude Zuschauerfragen