München / Basel - Das Schweizer Handelsunternehmen Coop hat gemeinsam mit Bechtle und Retarus, Anbieter von cloudbasierten Lösungen für sichere Business-Kommunikation, seine Fax-Kommunikation erfolgreich modernisiert. Ziel war es, die komplexe, veraltete Systemlandschaft durch eine zukunftssichere Cloud-Lösung zu ersetzen. Die neue Fax-Infrastruktur basiert auf Retarus Cloud Fax und sorgt für hohe Ausfallsicherheit, durchgängige Prozessintegration, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab