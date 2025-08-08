Bis zum Jahresende soll in der Ortschaft die Vernetzung der verschiedenen Energienetze getestet werden, was eine Abregelung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen künftig verhindern soll. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Forschungsprojekt "Intelligentes Multi-Energie-System SmartMES plus" mit 2,5 Millionen Euro. Die Netzexperten der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werden im Forschungsprojekt "Intelligentes Multi-Energie-System SmartMES plus" erstmals unter Realbedingungen die Kopplung der Sektoren Strom, Gas und Wärme in einem Gesamtsystem erproben. Dazu entstehe in der Ortschaft Ebendorf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland