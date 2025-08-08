Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag gegen Mittag nach einer freundlichen Startphase kaum verändert. Angesichts der von den USA gegenüber der Schweiz verhängten astronomischen Zölle hat sich der Leitindex auch über die gesamte Woche gesehen widerstandsfähig gezeigt. Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag, dem letzten Handelstag der Vorwoche und unmittelbar vor der Verkündigung der 39 Prozent am 1. August, steht der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab